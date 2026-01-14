Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amika

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 23vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Marie-Claire benimmt sich nach wie vor wie ein Superstar. Sie schickt Hedwig und Chanel los mit einer ellenlangen Wunschliste von Justin Timberlake, die der anscheinend angefertigt hat. Unter anderem braucht er eine Ente, die Töne von sich gibt und kalifornische Hustenbonbons. Die beiden Freundinnen tun, was sie können, scheitern jedoch vorerst an den kalifornischen Hustenbonbons. In Saskia findet Jan eine Verbündete. Er erzählt ihr von Caspers Erpressungsversuchen und sie hilft ihm mit einem Trick, Casper von Merel abzuziehen.

