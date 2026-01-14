Kalifornische HustenbonbonsJetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 23: Kalifornische Hustenbonbons
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Claire benimmt sich nach wie vor wie ein Superstar. Sie schickt Hedwig und Chanel los mit einer ellenlangen Wunschliste von Justin Timberlake, die der anscheinend angefertigt hat. Unter anderem braucht er eine Ente, die Töne von sich gibt und kalifornische Hustenbonbons. Die beiden Freundinnen tun, was sie können, scheitern jedoch vorerst an den kalifornischen Hustenbonbons. In Saskia findet Jan eine Verbündete. Er erzählt ihr von Caspers Erpressungsversuchen und sie hilft ihm mit einem Trick, Casper von Merel abzuziehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6