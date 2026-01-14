Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 27vom 14.01.2026
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Trotz vieler tröstender Worte von ihrer Familie ist Marie-Claire verletzt und verzweifelt. Sie macht Merel für die Katastrophe verantwortlich und überlegt, wie sie dafür sorgen kann, dass Merel in jedem Fall durch die Aufnahmeprüfung für die Royal Academy in England fällt. Oliver ist überraschenderweise der neue Mädchenschwarm. Sein improvisierter Titel mit Barry Palerma wird im Radio gespielt. In letzter Sekunde erklärt sich Till in einem Brief an Merel mit der Teilnahme an der Aufnahmeprüfung einverstanden. Wird sie es rechtzeitig zur Reitschule schaffen?

