Amika
Folge 31: Ingo hat ein Date
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Marie-Claire organisiert ein Blind Date für Chanel und Ingo. Chanel hat Angst davor. Außerdem leidet sie unter dem Ehrgeiz ihrer Mutter. Als Oliver erfährt, dass sein Freund Ingo ein Blind Date hat, hilt er ihm beim Styling. Jan soll Merel die Nachricht überbringen, dass Amika aufgrund der schweren Infektion getötet werden soll. Traurig macht sie sich auf, um sich von ihrem Liebling zu verabschieden und trifft dabei auf Marie-Claire.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amika
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
6