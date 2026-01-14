Vanille, Schokolade oder Mokka?Jetzt kostenlos streamen
Amika
Folge 48: Vanille, Schokolade oder Mokka?
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ingo und Chanel versuchen herzauszufinden, was früher zwischen Elli und Barry passiert ist. Da Chanel in dem Jahr geboren ist, in dem die beiden ein Paar waren, kommt Ingo auf die Idee, Chanel und Barry identische Fragen zu stellen. Er will herausfinden, ob Ähnlichkeiten auftauchen. Und siehe da: beide antworten gleich auf alle Fragen. Merel darf nicht mehr auf den Reiterhof zurückkommen und zieht sich zurück. Immerhin kann sie jetzt Till und Saskia mit ihrem Theaterstück helfen.
