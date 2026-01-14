Amika
Folge 50: Barry wird Vater
Chanel ist wütend auf Barry, der ihr endlich gestanden hat, dass er ihr Vater ist. Oliver schlägt Barry vor, seine Geschichte in einem Song zu verarbeiten. Marie-Claire ist wild entschlossen, die Aufnahmeprüfung für die Royal-Academy zu bestehen und Hedwig auszustechen. Merel muss im Hintergrund bleiben und ist darüber todunglücklich. Sie befürchtet, nie wieder eine solche Chance zu bekommen. Till und Saskias Theaterstück ist bei der Generalprobe noch nicht perfekt, aber die Leute fangen an, sich dafür zu interessieren.
