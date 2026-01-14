Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 24vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Cardinero ist kurz davor zu platzen und verlässt somit vorzeitig das Haus der Familie De La Fayette. Herbert gesteht Marie-Louise, dass schon seit Monaten keine Einkünfte mehr in den Reiterhof fließen. Er ist zum Verkauf gezwungen. Cindy erfährt, dass Oliver lieber Merel hilft, statt mit ihr zu verreisen. Merel wagt den Sprung über die „Blinde Wand“, sprich über eine 2 Meter hohe brennende Mauer mit verbundenen Augen. Und tatsächlich jagt Chanel Kotelettchen auf den Parcours, so dass Amika scheut und Merel vom Pferd stürzt.

