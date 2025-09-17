Amore unter Palmen Deutschland
Folge 10: Versuch's mal mit Romantik
45 Min.Ab 12
In Thailand lassen Kevin und Yumii den Tag in einer Strandbar ausklingen. Bei einer nächtlichen Feuershow fliegen die Funken - genug, um auch die Gefühle der beiden anzuheizen? Auch in Gambia setzen Silvia und Sam auf Romantik. Ein Dinner ohne Familie fühlt sich beinahe "magisch" an. In Sansibar überrascht Rolence seine Claudia mit einem ganz besonderen Date. Wird seine Überraschung wie geplant ankommen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amore unter Palmen Deutschland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokudrama
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn