Amore unter Palmen Deutschland
Folge 8: Nach Check-Liste: Rolence im Alltagstest
44 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 12
In Thailand trifft Aor eine Entscheidung zu ihrem Beziehungsstatus mit Matthias. Auch Claudia plant ihre Zukunft. Sie trifft sich mit ihrem Lover Rolence in Sansibar, um ihn dort zehn Tage lang einem Alltagstest zu unterziehen. Wird er ihren Ansprüchen gerecht? In Gambia feiern Silvia (56) und Ehemann Sam (40) nach einem Jahr Wiedersehen. Silvias Sohn fühlt seinem Stiefvater auf den Zahn. Meint er es wirklich ernst?
Genre:Reality, Dokudrama
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
