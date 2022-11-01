Amore unter Palmen
Folge 1: Episode 1
48 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 6
Lydia und Markel sind seit zwei Jahren ein Paar - zumindest online. Täglich schreiben und telefonieren die beiden miteinander, doch außerhalb dieser virtuellen Welt haben sie sich bislang nicht kennengelernt. Nun steht ihr allererstes Treffen bevor. Patricia will Österreich den Rücken kehren und nach Tunesien auswandern. Hier lebt ihr Mann Zied, mit dem sie bereits seit einem Jahr verheiratet ist. Doch bevor die Reise losgeht, muss noch einiges organisiert werden.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ATV