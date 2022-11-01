Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 2Folge 1vom 01.11.2022
48 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 6

Lydia und Markel sind seit zwei Jahren ein Paar - zumindest online. Täglich schreiben und telefonieren die beiden miteinander, doch außerhalb dieser virtuellen Welt haben sie sich bislang nicht kennengelernt. Nun steht ihr allererstes Treffen bevor. Patricia will Österreich den Rücken kehren und nach Tunesien auswandern. Hier lebt ihr Mann Zied, mit dem sie bereits seit einem Jahr verheiratet ist. Doch bevor die Reise losgeht, muss noch einiges organisiert werden.

