Der Fall Nicholas GodejohnJetzt kostenlos streamen
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 10: Der Fall Nicholas Godejohn
43 Min.Folge vom 17.08.2023Ab 12
Clauddine Blancharde und ihre Tochter Gypsy erhalten viel Unterstützung von der Gemeinde in Springfield, da das junge Mädchen unter zahlreichen Krankheiten und Lähmungen leidet. Eines Nachts findet die Polizei Clauddine tot in ihrem Bett. Von ihrer Tochter fehlt jede Spur und die Beamten nehmen zunächst an, dass sie vom Täter entführt wurde. Über einen Facebook-Post stoßen die Ermittler schließlich einen Hinweis, der eine grausame Wahrheit ans Licht bringt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited