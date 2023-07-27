Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Der Fall Mark Sievers

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 27.07.2023
Der Fall Mark Sievers

Der Fall Mark SieversJetzt kostenlos streamen

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Folge 4: Der Fall Mark Sievers

43 Min.Folge vom 27.07.2023Ab 12

Die beliebte Ärztin Teresa Sievers wird in ihrem Haus ermordet. Die Polizei findet kein Motiv für dieses schwere Verbrechen und beginnt, im nächsten Umfeld des Opfers zu ermitteln. Hatte sie Feinde? Gab es Probleme in der Praxis? Nach und nach stoßen die Ermittler im Internet auf ominöse Gerüchte, die über Teresa Sievers verbreitet wurden. Erst ein anonymer Anruf bringt die Ermittler auf die alles entscheidende Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Angeklagt: Mörder vor Gericht
SAT.1 GOLD
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Alle 4 Staffeln und Folgen