Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 4: Der Fall Mark Sievers
43 Min.Folge vom 27.07.2023Ab 12
Die beliebte Ärztin Teresa Sievers wird in ihrem Haus ermordet. Die Polizei findet kein Motiv für dieses schwere Verbrechen und beginnt, im nächsten Umfeld des Opfers zu ermitteln. Hatte sie Feinde? Gab es Probleme in der Praxis? Nach und nach stoßen die Ermittler im Internet auf ominöse Gerüchte, die über Teresa Sievers verbreitet wurden. Erst ein anonymer Anruf bringt die Ermittler auf die alles entscheidende Spur ...
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited