Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 7: Der Fall 1979
43 Min.Folge vom 04.07.2023Ab 12
Am 19. Dezember 1979 wird die 18-jährige Michelle Martinko in ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ermordet. Die Familie des Opfers vermutet Michelles Exfreund hinter der Tat, da die Trennung zwischen den beiden nicht gut verlaufen war. Doch ihm kann der Mord nicht nachgewiesen werden, und die Ermittlungsarbeit gerät ins Stocken. Nach über 40 Jahren gelingt es der Polizei, einen DNA-Beweis auf Michelles Kleidung zu sichern, der sie endlich zu dem Täter führt.
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited