Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 1: Ein verhängnisvoller Anruf
43 Min.Folge vom 24.08.2023Ab 12
Die 25-jährige alleinerziehende Mutter Ashley wird während ihrer Nachtschicht als Pizza-Lieferantin ermordet. Ihr Ex-Freund Chad wird verhaftet, doch erst Jahre später verrät er, wer ihm bei der Tat geholfen hat.
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited