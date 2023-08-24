Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 1vom 24.08.2023
Folge 1: Ein verhängnisvoller Anruf

43 Min.Folge vom 24.08.2023Ab 12

Die 25-jährige alleinerziehende Mutter Ashley wird während ihrer Nachtschicht als Pizza-Lieferantin ermordet. Ihr Ex-Freund Chad wird verhaftet, doch erst Jahre später verrät er, wer ihm bei der Tat geholfen hat.

Kabel Eins Doku
