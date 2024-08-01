Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Kalte Asche

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 11vom 01.08.2024
Kalte Asche

Kalte AscheJetzt kostenlos streamen

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Folge 11: Kalte Asche

43 Min.Folge vom 01.08.2024Ab 12

Als der Jazz-Musiker Scott Sessions im Februar 2020 nicht zu einem Auftritt erscheint, wird er als vermisst gemeldet. Die Polizei findet seine Leiche einige Tage später in einem Waldstück und nimmt sofort die Ermittlungen auf. Der letzte Aufenthaltsort des Mordopfers war das Haus seiner Freundin Heather Frank - doch auch Heather ist spurlos verschwunden ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Angeklagt: Mörder vor Gericht
SAT.1 GOLD
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Alle 4 Staffeln und Folgen