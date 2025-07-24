Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 9: Tod in der Vorstadt
43 Min.Folge vom 24.07.2025Ab 12
James Ray hat ein scheinbar perfektes Leben: Er ist ein bekannter Anwalt und lebt mit seiner Freundin Angela, einer erfolgreichen Geschäftsfrau, in einem Zuhause der Extraklasse. Eines Tages taucht Angela jedoch nicht bei der Arbeit auf - von ihrem Freund und dessen BMW fehlt ebenfalls jede Spur.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited