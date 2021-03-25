Animal Farm Michigan - Zuflucht für Tiere
Folge vom 25.03.2021: Roys Knuddel-Therapie
44 Min.Folge vom 25.03.2021Ab 12
Ziege Hugo hat noch einmal Schwein gehabt. Nach einem Hausbrand ist das Tier zwar herrenlos auf dem Grundstück zurückgeblieben, doch zumindest ist es jetzt in guten Händen. Dan McKernan und das Team vom „Barn Sanctuary“ kümmern sich um Hugos Parasiten und sorgen dafür, dass der gebeutelte Bock ein sicheres Zuhause bekommt. Auch in dieser Folge: Dans Zwillingsbruder Chris packt bei seiner ersten Rettungsaktion mit an, Ziege Lola bekommt eine Prothese, die Kolik von Esel Beulah muss dringend behandelt werden und Kalb Joey darf nach einem Besuch beim Tierarzt endlich wieder zurück auf den Hof.
Genre:Reality, Tiere, Pets, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
