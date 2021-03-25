Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Animal Farm Michigan - Zuflucht für Tiere

Roys Knuddel-Therapie

TLCFolge vom 25.03.2021
Roys Knuddel-Therapie

Roys Knuddel-TherapieJetzt kostenlos streamen

Animal Farm Michigan - Zuflucht für Tiere

Folge vom 25.03.2021: Roys Knuddel-Therapie

44 Min.Folge vom 25.03.2021Ab 12

Ziege Hugo hat noch einmal Schwein gehabt. Nach einem Hausbrand ist das Tier zwar herrenlos auf dem Grundstück zurückgeblieben, doch zumindest ist es jetzt in guten Händen. Dan McKernan und das Team vom „Barn Sanctuary“ kümmern sich um Hugos Parasiten und sorgen dafür, dass der gebeutelte Bock ein sicheres Zuhause bekommt. Auch in dieser Folge: Dans Zwillingsbruder Chris packt bei seiner ersten Rettungsaktion mit an, Ziege Lola bekommt eine Prothese, die Kolik von Esel Beulah muss dringend behandelt werden und Kalb Joey darf nach einem Besuch beim Tierarzt endlich wieder zurück auf den Hof.

Alle verfügbaren Folgen