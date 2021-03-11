Animal Farm Michigan - Zuflucht für Tiere
Folge vom 11.03.2021: Auf die Weide!
45 Min.Folge vom 11.03.2021Ab 6
Endlich Frühling! Nach dem harten Winter in Michigan wird es allmählich wärmer und auf dem Tierrettungshof der McKernans steht jede Menge Arbeit an. Bei den Schafen müssen die Klauen geschnitten werden und Tierwohl-Chefin Christine bereitet sich auf einen Impfmarathon bei den Ziegen vor. Denn bevor die Wiederkäuer zum Grasen auf die Weide dürfen, ist eine gründliche Gesundheitsvorsorge Pflicht. Später brechen Dan und Kelly zu einer Rettungsmission nach Iowa auf. Im 9 Stunden entfernten Nora Springs wollen sie ein Lamm namens Ginger abholen, das dringend orthopädische Unterstützung benötigt.
Genre:Reality, Tiere, Pets, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.