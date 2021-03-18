Animal Farm Michigan - Zuflucht für Tiere
Folge vom 18.03.2021: Ein Heim für Tiere
44 Min.Folge vom 18.03.2021Ab 12
Das Team um Tierretter Dan McKernan ist mit Engagement und Herzblut im Einsatz, wenn es darum geht, selbst schwierigen Fällen eine zweite Chance zu geben. Doch Kuh Buttercup stellt den Hof sowie sämtliche Bewohner auf eine harte Probe. Denn das aufbrausende Temperament der 500-Kilo-Kampfkuh ist alles andere als friedlich und könnte im schlimmsten Fall sogar Leben kosten! Während Dan gemeinsam mit seiner Tierpfleger-Truppe versucht, das Gemüt von Buttercup zu besänftigen, hat Lamm Ginger mit einer gefährlichen Infektion zu kämpfen und Bart, der ruppige Hahn im Stall, muss zum Tierarzt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Pets, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.