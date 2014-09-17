Anna und die Liebe
Folge 101: Aus heiterem Himmel
23 Min.Folge vom 17.09.2014Ab 6
Anna und Jonas beschließen trotz ihrer Verwirrung, dem Kuss keine größere Bedeutung zuzumessen. Doch es wird noch viel heikler: Als sie zum Haus des Arztes kommen, um Hilfe für Jannick und Katja zu holen, kommt es zu einem fatalen Missverständnis und Jonas und Anna werden kurzerhand miteinander vermählt. Die beiden beschließen, auch diese Sache vor Katja und Jannick geheim zu halten.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen