Anna und die Liebe
Folge 103: Folgenschwer
24 Min.Folge vom 18.09.2014Ab 12
Anna kann sich gerade noch rausreden: Die Hochzeit hat nichts zu bedeuten, sie ist null und nichtig. Jannick ist etwas skeptisch, glaubt Anna aber - bis Katja die irrtümlicherweise ausgestellte Heiratsurkunde in die Hände fällt. Dann rutscht Anna auch noch die Geschichte mit dem Kuss mit Jonas raus ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen