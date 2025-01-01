Anna und die Liebe
Folge 106: Verlassen
24 Min.Ab 12
Anna kann Jonas' drängenden Fragen nicht standhalten und erzählt schließlich, dass Katja mit dem Filmproduzenten Wood Hals über Kopf nach Cannes abgehauen ist - Jonas ist geschockt und verletzt. Seine Reaktion offenbart stärkere Gefühle für Katja, als Anna erwartet hatte. Oder rührt seine Verzweiflung nur aus gekränkter männlicher Eitelkeit?
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
