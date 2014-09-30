Anna und die Liebe
Folge 120: Episode 120
23 Min.Folge vom 30.09.2014Ab 12
Jonas versichert Anna, dass seine Entscheidung für Katja rein professioneller Natur war. Aber kurz darauf sieht Anna die beiden in seinem Büro in scheinbar eindeutiger Situation. Anna ist sehr enttäuscht von ihm ... Paloma wird von Manuel Diaz in der Goldelse entdeckt und sofort zu einem Tanz-Casting eingeladen. Lily versucht, ihr ein paar Schritte beizubringen - mit mäßigem Erfolg.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
