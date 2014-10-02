Anna und die Liebe
Folge 123: Zeugen
23 Min.Folge vom 02.10.2014Ab 12
Anna ist fest entschlossen, herauszufinden, wer wirklich hinter dem Unfall steckt. Sie versucht Jonas zu überzeugen, dass sie eine heiße Spur hat, aber er bleibt skeptisch. Katja, die Annas Pillenvorrat entdeckt, nutzt ihr Wissen, um bei Jonas weitere Zweifel an Annas Glaubwürdigkeit zu säen. Als Anna und Jonas gemeinsam Fahrstuhl fahren, fällt ihr die Handtasche herunter ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen