Anna und die Liebe
Folge 132: Im Sinne der Wahrheit
24 Min.Folge vom 08.10.2014Ab 12
Anna hat einen herben Dämpfer erlitten: Katja hat die Lüge verbreitet, sie arbeite mit Gerrit zusammen. Nach einer "Racheaktion" an ihren Kleidern entschließt sie sich, der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen. Mit Maik als Helfershelfer sorgt sie dafür, dass sie mit Jonas und Katja im Fahrstuhl eingeschlossen wird. Rettung soll erst dann erfolgen, wenn Katja mit der Wahrheit herausrückt ...
