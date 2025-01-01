Anna und die Liebe
Folge 134: Durchhalten
24 Min.Ab 12
Anna erzählt Paloma, sie habe endgültig mit Jonas abgeschlossen. Sie werde neu anfangen, ohne einen Job als Texterin und ohne Jonas. Paloma ist misstrauisch: Anna wirkt verändert - ist sie tatsächlich mit ihrer Situation zufrieden oder tut sie nur so? Als Paloma Pillen bei ihr findet, ist die Sorge um die Freundin groß.
