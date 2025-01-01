Anna und die Liebe
Folge 137: Von Null auf Hundert
23 Min.Ab 12
Annas Versuche, die von Gerrit veranlassten Kündigungen rückgängig zu machen, sind vergeblich: Sie wird von den Mitarbeitern geschnitten. Ihre Gewissensbisse gipfeln in einem Albtraum, in dem sie träumt, sie sei Katja. Sie schafft es nur mit Einnahme der Pillen, zur Arbeit zu gehen ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen