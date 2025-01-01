Anna und die Liebe
Folge 140: Schützenhilfe
23 Min.Ab 12
Anna konnte doch noch ein Konzept liefern, das Gerrit Nancy Lanford präsentiert hat. Böse Überraschung: Den Spot gibt es schon auf dem US-Markt. Gerrit und Natascha sind mehr als sauer auf Anna. Als Gerrit erfährt, dass sie keine Pillen und deshalb keine Ideen mehr hatte, besorgt er ihr die Tabletten ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen