Anna und die Liebe
Folge 151: Kalter Entzug
23 Min.Ab 12
Anna ist erleichtert: Jonas hat sie nicht nur von Gerrits grässlicher Albtraum-Erscheinung befreit, sondern auch verhindert, dass sie kriminell wird, um an neue Pillen zu gelangen. Er rät ihr, mit ihrer Pillensucht einen Arzt aufzusuchen. Anna verspricht es auch, doch die Scham ist schließlich zu groß. Sie will es allein schaffen und geht auf kalten Entzug.
Weitere Folgen in Staffel 1
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
