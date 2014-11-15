Anna und die Liebe
Folge 156: Unter Schock
24 Min.Folge vom 15.11.2014Ab 12
Natascha und Gerrit gehen ein hohes Risiko ein: Gerrit täuscht einen Unfall vor, damit er dem sicheren Knast für den Mord an seinem Vater entflieht. Aber damit der Unfall echt wirkt, muss er sein eigenes Leben aufs Spiel setzen. Natascha stirbt vor Angst, dass sie in der Aktion auch noch Gerrit verlieren könnte.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen