Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Auf Gedeih und Verderb

SAT.1Staffel 1Folge 16
Auf Gedeih und Verderb

Auf Gedeih und VerderbJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 16: Auf Gedeih und Verderb

24 Min.Ab 12

Anna stellt entsetzt fest, dass die Yacht für das Fotoshooting spurlos verschwunden ist. Verzweifelt bittet sie Katja um Hilfe, denn sie muss Jonas kurzfristig von einer improvisierten neuen Idee überzeugen. Doch Katja hat ganz andere Sorgen: Sie kann nicht verwinden, dass Jonas sie nicht für die 'Silence'-Kampagne modeln lässt. Katja beschließt, ihre Konkurrentin Jana außer Gefecht zu setzen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen