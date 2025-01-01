Anna und die Liebe
Folge 16: Auf Gedeih und Verderb
24 Min.Ab 12
Anna stellt entsetzt fest, dass die Yacht für das Fotoshooting spurlos verschwunden ist. Verzweifelt bittet sie Katja um Hilfe, denn sie muss Jonas kurzfristig von einer improvisierten neuen Idee überzeugen. Doch Katja hat ganz andere Sorgen: Sie kann nicht verwinden, dass Jonas sie nicht für die 'Silence'-Kampagne modeln lässt. Katja beschließt, ihre Konkurrentin Jana außer Gefecht zu setzen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen