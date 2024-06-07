Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 17vom 07.06.2024
Folge 17: Schadensbegrenzung

23 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12

Anna ist geschockt: Gerrit hat alle Fotodateien des Shootings gelöscht, für die Jonas sie verantwortlich gemacht hat! Mit Lars' Hilfe versucht sie alles, um die Dateien zu rekonstruieren. Nach einer durchgearbeiteten Nacht können die Fotos tatsächlich gerettet werden, doch ganz ungetrübt ist die Freude nicht, denn Lars hat noch eine eigene Rechnung mit Jonas offen ...

SAT.1
