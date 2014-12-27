Anna und die Liebe
Folge 172: Geblendet
23 Min.Folge vom 27.12.2014Ab 12
Anna versucht sich vorzumachen, dass sie mit den Männern im Allgemeinen - und Jonas im Besonderen - abgeschlossen hat. Dumm nur, dass Katja eine hochpeinliche Video-Kontaktanzeige von Anna ins Internet stellt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen