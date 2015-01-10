Anna und die Liebe
Folge 177: Kalte Füße
24 Min.Folge vom 10.01.2015Ab 12
Obwohl Anna Babyprom immer noch skeptisch gegenübersteht, gibt Dr. Hahn nicht so leicht auf. Er fährt eine neue Charmeoffensive und geht sogar so weit, ihr einen Kuss zu geben ... Jannick fährt voller Aufregung in aller Frühe zu Max und Julia, um herauszufinden, ob er wirklich Max' Vater ist.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
