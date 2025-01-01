Anna und die Liebe
Folge 178: Von heut auf morgen
23 Min.Ab 12
Anna hat sich zu einem Kuss mit Dr. Phillip Hahn hinreißen lassen, aber Jonas unterbricht die beiden. Ohne es zugeben zu wollen, ist er eifersüchtig und gerät mit Anna in Streit. Ausgerechnet in diesem Moment erhalten sie einen Anruf von Maja, der sie bei einer Auto-Panne helfen sollen. Als sie eintreffen, setzen bei ihr plötzlich die Wehen ein ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen