Anna und die Liebe
Folge 184: Überzeugungsarbeit
23 Min.Ab 12
Anna ist erleichtert, dass nicht Jonas, sondern Dr. Hahn ihr seine Liebe gestanden hat. Natürlich weist sie seine Liebeserklärung zurück und Hahn sinnt gekränkt auf Rache. Kurz bevor sie mit Jonas die Babyprom-Charity sabotieren will, lässt Dr. Hahn eine Bombe platzen ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
