Anna und die Liebe
Folge 192: Über die Stränge
23 Min.Folge vom 14.02.2015Ab 12
Gerrit kann sich in letzter Minute bremsen, seinen Bruder Jonas aus Rachsucht umzubringen. Stattdessen geht er auf eine selbstzerstörerische Sauftour. Als er morgens völlig betrunken in der "Goldelse" aufschlägt, ist Anna alarmiert. Sie ist Alexander Zeiss begegnet und vermutet in ihm den Unternehmensprüfer, in dessen Hand die Zukunft der Agentur liegt.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
