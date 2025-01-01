Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 213: Böse Überraschung

23 Min.Ab 12

Während der gemeinsamen Clubnacht vertraut Anna Vanessa ihren Liebeskummer wegen Jonas an. Im Laufe des Abends gelingt es Vanessa jedoch, Anna von ihrem Leid abzulenken - die beiden haben eine Menge Spaß. Währenddessen verbringen Jonas und Katja einen romantischen Abend, der allerdings ein jähes Ende findet, als Katja plötzlich übel wird ...

