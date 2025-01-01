Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 215
Folge 215: Duelle

24 Min.Ab 12

Anna merkt nichts davon, dass Vanessa sich allmählich in sie verliebt. Vanessa, die in solchen Dingen immer geradeaus ist, möchte mit Anna über ihre Gefühle reden, doch es kommt immer wieder etwas dazwischen ...

