Anna und die Liebe
Folge 219: Ausreden
24 Min.Ab 12
Als Vanessa Anna ihre Gefühle gesteht, weist Anna sie von sich, will aber auch Vanessas Gefühle nicht verletzen. Dennoch hofft sie, dass sie Freunde bleiben können. Vanessa jedoch will lieber einen konsequenten Schnitt ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
