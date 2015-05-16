Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 230

SAT.1Staffel 1Folge 230vom 16.05.2015
Episode 230

Episode 230Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 230: Episode 230

24 Min.Folge vom 16.05.2015Ab 12

Anna kehrt zurück nach Hamburg und will sich voller Elan in ihre Arbeit an der Q-Kampagne stürzen. Doch dazu hat sie keine Gelegenheit mehr, denn der Agenturchef feuert sie auf der Stelle. Er beschuldigt Anna, illoyal zu sein, denn ihre Idee wurde gestern bereits bei Broda & Broda angeboten und gekauft ...

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

