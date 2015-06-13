Anna und die Liebe
Folge 243: Episode 243
23 Min.Folge vom 13.06.2015Ab 12
Alexander versucht, sich endlich seiner Vergangenheit zu stellen. Doch als er nach Jahren wieder einen Degen in der Hand hält, verlässt ihn der Mut - zu schmerzhaft sind die Erinnerungen an den tragischen Fechtunfall. Anna motiviert ihn, diesen Weg weiterzugehen, doch Alexander verschließt sich und stürzt sich stattdessen in die Arbeit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen