Anna und die Liebe
Folge 250: Späte Reue
22 Min.Ab 12
Anna im Glück: Endlich hat sie Alexander geküsst und will ihm auf der Hochzeitsfeier von Lily und Lars eine Liebeserklärung machen, nicht ahnend, dass sie Jonas damit mitten ins Herz trifft ... Jonas muss mit ansehen, wie Anna und Alexander ein Paar werden. Das versetzt seinem Herzen einen Stich: Anna ist offensichtlich für immer verloren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen