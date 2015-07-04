Anna und die Liebe
Folge 252: Mit allen Mitteln
22 Min.Folge vom 04.07.2015Ab 12
Anna hat durch Katja erfahren, dass sich Jonas getrennt hat. Nach einer kurzen Schrecksekunde sucht sie das klärende Gespräch. Jonas entkräftet Annas Sorge und behauptet, er habe einen Schlussstrich gezogen. Er bietet Anna die Freundschaft an ...
