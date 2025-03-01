Der eine hat's, der andere nichtJetzt kostenlos streamen
Anna und die Liebe
Folge 27: Der eine hat's, der andere nicht
23 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12
Anna hat es nicht leicht in der Agentur. Nicht nur, dass der Mann, den sie liebt, sie ignoriert, jetzt muss sie auch noch Gerrits plumpe Annäherungsversuche abwehren - er glaubt nämlich, Annas Liebesgeständnis galt ihm. Zwar ist sie erleichtert, dass Jonas ihre Liebeserklärung nicht gehört hat, aber wenn es ihr nicht gelingt, ihr "Bekennerschreiben" abzufangen, nützt ihr das gar nichts.
Weitere Folgen in Staffel 1
