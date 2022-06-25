Anna und die Liebe
Folge 33: Die eigenen 4 Wände
24 Min.Folge vom 25.06.2022Ab 12
Der angeheiterte Jonas liegt an Annas Rücken gekuschelt in ihrem Bett. Anna hält es zunächst für einen schönen Traum und genießt seine Nähe. Als Jonas seinen Irrtum bemerkt, ist es ihm unendlich peinlich. Er entschuldigt sich am nächsten Tag und bittet Anna, niemandem etwas davon zu erzählen ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen