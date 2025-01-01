Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Date mit Cinderella

SAT.1Staffel 1Folge 40
Date mit Cinderella

Anna und die Liebe

Folge 40: Date mit Cinderella

23 Min.Ab 12

Anna erkennt, dass Katja sie in der Hand hat. Um zu verhindern, dass sich ihre Schwester bei einem Blind Date mit Jonas als "Cinderella" ausgibt, muss Anna vor Katja am vereinbarten Treffpunkt mit Jonas erscheinen ...

