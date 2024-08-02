Anna und die Liebe
Folge 55: Ingo
23 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12
Annas Versuch, Jonas zu retten, ist ins Leere gelaufen. In letzter Sekunde hat er die Notbremse gezogen und nicht zugelassen, dass sie ihren Kopf für etwas hinhält, was sie ganz sicher nicht getan haben kann. Es bleibt wie beschlossen, auch wenn die neuen Ergebnisse von Annas Marktforschung einen eindeutigen Sieg für Jonas belegen.
