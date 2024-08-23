Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Ahnungslos

SAT.1Staffel 1Folge 68vom 23.08.2024
Ahnungslos

AhnungslosJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 68: Ahnungslos

23 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12

Anna schämt sich, dass sie vor Jonas die Beziehung zu Jannick verleugnet hat. Doch der Versuch, sich bei Jannick zu entschuldigen, scheitert, als er ihr sagt, dass sie eigentlich Jonas liebt. Auch Jonas, der sich bei Jannick entschuldigt, da er sich wieder in seine Privatsphäre eingemischt hat, wird von ihm reserviert abgeblockt. Anna will sich mit ihm versöhnen und beschließt ernst zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen