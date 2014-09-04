Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 83vom 04.09.2014
Folge 83: Nachtschichten

24 Min.Folge vom 04.09.2014Ab 12

Katja hat es geschafft, Jannick beim Shooting für die aktuelle Uhrenkampagne auszuschalten. Unter ihrer Leitung wird das Unternehmen jedoch ein Desaster. Natürlich war sie in ihrer Eitelkeit nur darauf bedacht, sich allein in Szene zu setzen. Für eine Werbekampagne sind die Motive keinesfalls zu gebrauchen. Die Agentur steckt in der Krise und für ein neues Shooting steht kein Geld zur Verfügung.

SAT.1
