Anna und die Liebe
Folge 95: Kein Ersatz
24 Min.Folge vom 12.09.2014Ab 6
Anna findet Katjas Forderung absurd, aber Jonas fühlt sich so unter Druck gesetzt, dass er das Arbeitsverhältnis mit Anna beendet. Er erkennt, dass er sich nicht entschieden genug zu der Verlobung mit Katja bekannt hat und beschließt, zum Leidwesen von Anna, ein Zeichen seiner Liebe zu setzen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen